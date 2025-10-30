Tyrant | Charlize Theron stella del thriller Amazon
L’attrice premio Oscar Charlize Theron sarà la protagonista di Tyrant, thriller co-prodotto da Amazon MGM Studios. Deadline, che per primo ha lanciato la notizia, ha riferito le trattative per portare Charlize Theron nel cast sono oramai prossime alla chiusura, e che il suo ruolo nella produzione sarà sia di interprete principale che di produttrice con la sua etichetta “ Secret Menu “. Tyrant nasce da una sceneggiatura originale firmata da David Weil, Alex Heineman e Andrew Rona, portata in casa Amazon MGM Studios dopo una lunga una battaglia a colpi di milioni tra un numero imprecisato di studios hollywoodiani. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
