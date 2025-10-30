2025-10-30 22:27:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Il Sassuolo in terra sarda conquista la quarta vittoria stagionale. I neroverdi hanno conquistato altri tre punti importanti contro il Cagliari, confermando comunque il buon momento, nonostante la sconfitta di domenica con la Roma. Il tecnico degli emiliani, Fabio Grosso, analizza così la gara: “ Ogni vittoria è pesante in questo campionato. Non era facile la prestazione su questo campo. Siamo stati bravi a resistere e attaccare nei momenti opportuni. La squadra ha fatto la partita giusta. Sappiamo quello che vogliamo e cosa dobbiamo ottenere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tuttosport – "Non ci mettiamo freni, manteniamo i piedi per terra. Pinamonti? Grande potenziale"