Tuttosport – due rigori su Esposito! Moviola CalVARese

2025-10-30 11:01:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: È un peccato che Marco Di Bello non riesca a trovare la forma giusta da qualche anno, perché potrebbe essere davvero utile al designatore Rocchi. Il fischietto brindisino allo Stadium incappa in un’altra prestazione al di sotto delle sue possibilità, soprattutto dal punto di vista tecnico e gestionale. Ma passiamo ai due calci di rigore. Di Bello concede il primo dopo pochi minuti da inizio partita per una trattenuta di Goglichidze su Vlahovic. Non sembra esserci alcun contatto basso, ma la maglia del serbo si allarga. Nel recupero del secondo tempo, poi, lo stesso georgiano commette anche un fallo all’interno dell’area di rigore su Kenan Yildiz, che il direttore di gara brindisino sbaglia a interpretare fischiando inizialmente il fallo in attacco: il turco mette la gamba davanti e viene colpito dal georgiano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – due rigori su Esposito! Moviola CalVARese

