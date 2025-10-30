Tutto facile per Sinner Bergs ko in due set | gli highlights
Sinner batte agevolmente il belga Bergs 6-4 6-2 in poco meno di un'ora e mezza. Un match sempre in controllo per il n. 2 al mondo: guarda gli highlights . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Jannik Sinner, tutto facile con Bergs: è agli ottavi al Masters 1000 di Parigi - Il numero due del mondo supera in due set il belga e si qualifica per gli ottavi di finale del 'Rolex Paris Masters' ... Riporta msn.com
Tutto facile per Sinner al Masters 1000 di Parigi: Bergs battuto 6-4 6-2 - L’azzurro avanza agli ottavi senza concedere palle break all’avversario. Secondo altoadige.it
Sinner-Bergs 6-4 6-2: Jannik avanza agli ottavi a Parigi, domani sfiderà Cerundolo - L'azzurro, seconda testa di serie, ha saltato il primo turno e entra nel tabellone direttamente ... Secondo ilmessaggero.it