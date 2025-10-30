Tutto facile per Sinner Bergs ko in due set | gli highlights

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner batte agevolmente il belga Bergs 6-4 6-2 in poco meno di un'ora e mezza. Un match sempre in controllo per il n. 2 al mondo: guarda gli highlights . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tutto facile per sinner bergs ko in due set gli highlights

© Gazzetta.it - Tutto facile per Sinner, Bergs ko in due set: gli highlights

