Tutti i primari del Sant’Orsola in pensione | come cambia il policlinico

Bologna, 30 ottobre 2025 – Una cerimonia tanto formale quanto calda e cordiale ha salutato i cinque medici universitari che lasciano il SantOrsola. Come avviene ogni anno accademico, il pensionamento scatta il primo novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età. Sono Eugenio Brunocilla, direttore della struttura complessa di Urologia del Sant’Orsola, Gilberto Poggioli, direttore di Chirurgia del tratto alimentare, Claudio Borghi, direttore del Dipartimento malattie cardio-toraco-vascolare, e Mario Lima, direttore dell’Unità operativa di chirurgia pediatrica, e Antonietta D’Errico, direttrice di Anatomia e istologia patologica (non presente alla cerimonia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

