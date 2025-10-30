Tutti i migliori episodi di Halloween di The Big Bang Theory con Sheldon!
Sheldon Cooper di The Big Bang Theory non è certo il tipo da festeggiare Halloween. Con il suo rigore, l’avversione per le interruzioni della routine e il rifiuto del rumore eccessivo, ci si aspetterebbe che l’idea di distribuire dolci o, peggio, indossare un costume di Halloween, sia totalmente fuori dalla sua sfera di interesse. Eppure, sorprendentemente, Sheldon e i suoi amici hanno partecipato ai festeggiamenti in ben quattro distinti episodi nel corso delle 12 stagioni di The Big Bang Theory. Sebbene l’umorismo sia sempre presente, ecco una classifica dei quattro episodi a tema Halloween della serie, dal meno riuscito al migliore, analizzando come si inseriscono nella trama di Sheldon. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tutti i risultati, le reti, le classifiche aggiornate e i migliori in campo delle gare di calcio a 11 del week end sono già disponibili sull'Applicazione UISP AREZZO CALCIO e sul sito www.calciouisparezzo.it!!!! Clicca sul link per scoprire la Top 11 della 3° Gio - facebook.com Vai su Facebook
I migliori film da vedere ad Halloween 2025 - La notte di Halloween sta arrivando e non sai cosa vedere? Secondo tuttotek.it
5 indimenticabili episodi di Halloween delle serie tv più amate - Ecco 5 indimenticabili episodi di Halloween presenti nella serie televisive più amate dai fan, live action e animate. Secondo serial.everyeye.it
Film horror gratis per Halloween? Su Mediaset Infinity c'è una selezione da divorare - La notte più spaventosa dell'anno si avvicina e Mediaset Infinity propone una selezione completamente gratuita di film per rendere la notte delle streghe ancora più inquietante ... Riporta msn.com