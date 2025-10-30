Sheldon Cooper di The Big Bang Theory non è certo il tipo da festeggiare Halloween. Con il suo rigore, l’avversione per le interruzioni della routine e il rifiuto del rumore eccessivo, ci si aspetterebbe che l’idea di distribuire dolci o, peggio, indossare un costume di Halloween, sia totalmente fuori dalla sua sfera di interesse. Eppure, sorprendentemente, Sheldon e i suoi amici hanno partecipato ai festeggiamenti in ben quattro distinti episodi nel corso delle 12 stagioni di The Big Bang Theory. Sebbene l’umorismo sia sempre presente, ecco una classifica dei quattro episodi a tema Halloween della serie, dal meno riuscito al migliore, analizzando come si inseriscono nella trama di Sheldon. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tutti i migliori episodi di Halloween di The Big Bang Theory con Sheldon!