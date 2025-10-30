Tutti i brividi di Halloween tra menù a tema ed eventi E i pasticcieri si scatenano
Milano – Brividi confezionati. E paure pilotate che diventano divertenti. Per dirla tutta: un terapeutico “spavento sicuro”. E non stupisce che, anno dopo anno, la mostruosa Halloween dimostri una capacità sorprendente di rigenerarsi e sopravvivere all’assalto di altre mode. Di sicuro a Milano, dove sono centinaia i locali che organizzeranno animazioni a tema. E in cerca di un indirizzo emblematico, diventa esemplare il caso di “ Friends ”, il british restaurant aperto dai fratelli Losapio in viale Monte Santo, che ha allestito per la serata di domani “I Fantasmi del Pub” con demoni festaioli che gironzoleranno tra i tavoli, un menù ad hoc dal titolo “Banchetto degli Spettri” e birre in quantità, a cominciare da quelle più iconiche come la Four B (bitter ale ambrata) e la Brothers (IPA ambrata chiara). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
