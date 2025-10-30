Tutti gli eventi off delle ATP Finals a Torino
Torino e il Piemonte si stanno preparando ad accogliere per il quinto anno consecutivo le Nitto ATP Finals di tennis con un ricco calendario di appuntamenti fatto di talk, degustazioni, mostre, eventi speciali, visite guidate e molto altro. Regione Piemonte, Città e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'Italia sarà rappresentata in tutti i tornei delle Finals: si può anche migliorare quanto fatto nel 2024! Vai su Facebook
Italia alle Finals in tutti i tornei? Mancano solo Bolelli/Vavassori per completare l’opera - - X Vai su X
Torino si veste di tennis, tornano gli eventi per Atp Finals - Casa Tennis, con ospiti come Joe Bastianich, Michela Giraud, Luca Ravenna, Michela Palmisano, Fabio Aru e Adriano Panatta. Segnala msn.com
Lavazza Experience, gli eventi enogastronomici per Nitto ATP Finals - É uno tra i tornei di tennis più importanti dell’anno, e arriva a Torino con il suo carico di eventi collaterali, anche enogastronomici: le Nitto ATP Finals 2024 si disputeranno a breve all’Inalpi ... Come scrive tgcom24.mediaset.it
Sky rinnova l’accordo con ATP e WTA per tutti, più di 80 tornei di tennis all’anno fino al 2028 - I numeri registrati nelle ultime settimane dimostrano un interesse crescente del pubblico italiano per il tennis. Riporta fanpage.it