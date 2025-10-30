Tutta un' altra musica continua nel weekend con il doppio appuntamento Jazzinduo e Il Padrone della Voce

Prosegue con un fine settimana all’insegna della sperimentazione e della contaminazione tra generi la terza edizione di “TUTTA UN’ALTRA MUSICA”, la rassegna concertistica prodotta dalla Fondazione Il Canto di Virgilio e in programma fino al 14 dicembre presso la sede della Fondazione (Via Santa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Udinese, Zaniolo: “C’è l’abbiamo messa tutta; sabato sarà un’altra battaglia” - facebook.com Vai su Facebook

“TUTTA UN’ALTRA MUSICA”: IL JAZZINDUO DI RUSTICO E SANNA E IL PADRONE DELLA VOCE, CONCERTO NARRATO CON MAURO GIOIA. - “TUTTA UN’ALTRA MUSICA”: IL JAZZINDUO DI RUSTICO E SANNA E IL PADRONE DELLA VOCE, CONCERTO NARRATO CON MAURO GIOIA. Scrive politicamentecorretto.com

Caivano al San Carlo: è tutta un’altra musica - Ieri mattina, per una volta, il teatro lirico più antico al mondo e uno ... Secondo ilmattino.it

A Napoli 'Tutta un'altra Musica', omaggi a Battiato e Maradona - Al via dal 4 ottobre a Napoli la terza edizione di "Tutta un'altra Musica", rassegna concertistica della Fondazione Il Canto di Virgilio in programma fino al 14 dicembre. Riporta ansa.it