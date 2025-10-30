Turmp incontra Xi | Un grande successo accordo su terre rare

(Adnkronos) – "Un grande successo". Così Donald Trump ha definito il suo incontro, durato poco meno di due ore, con Xi Jinping a Busan, un incontro, durante il quale, a detta del presidente americano, è stato raggiunto un accordo con il presidente cinese sui controlli alle esportazioni di terre rare. "Tutte le questioni su questo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

