Turismo e terme Sant’Agnese Montalti chiede una strategia
Il gruppo di opposizione "Insieme per Bagno di Romagna" ha trasmesso, a firma del capogruppo Enzo Montalti, una interrogazione al sindaco Enrico Spighi sulle " Strategie di rilancio del sistema di Bagno di Romagna e delle Terme S.Agnese ". "Considerato che ad oggi la situazione dei numeri sull’andamento turistico di Bagno desta notevole preoccupazione per la tenuta del sistema nel suo complesso, incluse le difficoltà che da anni opprimono le attività commerciali del borgo di Bagno e non solo, si ritiene urgente l’individuazione e implementazione delle misure necessarie per invertire la tendenza attuale, e allinearsi ai dati positivi del comparto turismo della Regione Emilia Romagna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
