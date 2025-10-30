Turismo Conte Worldtours | A Londra per raccontare il modello Napoli

Mentre il comparto del turismo internazionale si prepara a chiudere l’anno con numeri in crescita, ma anche con forti squilibri territoriali, l’Italia guarda a Londra. Il WTM – World Travel Market, in programma dal 4 al 6 novembre, riunirà oltre 5.000 espositori da tutto il mondo, ma solo una cinquantina (e poco più) provenienti dal Belpaese. I numeri si assottigliano se guardiamo al solo sud Italia. “Se vogliamo un turismo nuovo per il sud, occasioni del genere sono vetrine indispensabili. L’intera filiera dovrebbe rispondere ‘presente’ e dimostrare che nel Mezzogiorno è possibile fare impresa col turismo e offrire esperienze non inferiori a quelle dei più blasonati Paesi a vocazione turistica ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it