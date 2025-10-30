Turismo a Vasto estate 2025 da record | sfiorate le 268 mila presenze +23% rispetto al 2024

Estate in netta crescita per il turismo a Vasto. Sono 267.860 le presenze turistiche registrate nella stagione estiva 2025, secondo i dati – ancora provvisori – diffusi dal Comune. Rispetto all’estate dello scorso anno, quando erano state 217.816, l’aumento è del 22,98%. In crescita anche gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it