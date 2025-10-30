Tu Pier Silvio in cucina non lo trovi | Silvia Toffanin si ingelosisce il video durante lo show

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima puntata di This is me, andata in onda ieri sera, Silvia Toffanin è stata protagonista di un momento divertente accanto al comico Vincenzo De Lucia, noto per le sue imitazioni della conduttrice. Un “gioco degli specchi” in cui i due si sono confrontati con ironia, regalando al pubblico. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tu pier silvio cucina“Tu Pier Silvio Berlusconi in cucina non lo trovi”: Silvia Toffanin gelosa del marito sfida De Lucia a This is me - Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me hanno fatto sorridere il pubblico con un siparietto durante il gioco degli specchi ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tu Pier Silvio Cucina