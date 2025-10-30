Tu Pier Silvio Berlusconi in cucina non lo trovi | Silvia Toffanin gelosa del marito sfida De Lucia a This is me

Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me hanno fatto sorridere il pubblico con un siparietto durante il gioco degli specchi. La conduttrice alla domanda su Pier Silvio Berlusconi ha risposto con tono sfidante, rivolgendosi al comico che la imita: "Tu intanto Pier Silvio in cucina non lo trovi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Mfe, Pier Silvio Berlusconi accelera sui manager e ridisegna la squadra per il nuovo polo tv da 7 miliardi. Dopo la nomina di Marco Giordani al vertice di Prosiebensat e il riassetto delle concessionarie pubblicitarie, il Ceo prepara una nuova organizzazione m - X Vai su X

L'ex conduttrice Mediaset svela a Fabrizio Corona l'esistenza di un veto nei suoi confronti e attacca Pier Silvio Berlusconi Vai su Facebook

“Tu Pier Silvio Berlusconi in cucina non lo trovi”: Silvia Toffanin gelosa del marito sfida De Lucia a This is me - Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me hanno fatto sorridere il pubblico con un siparietto durante il gioco degli specchi ... Come scrive fanpage.it

Pier Silvio Berlusconi ha comprato ‘casa Vianello’ per 1,45 milioni: il motivo? Ragioni di affetto per la coppia ma non solo - L'ad di Mediaset ha acquistato l'attico dove hanno vissuto Sandra e Raimondo per ragioni affettive e logistiche ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Pier Silvio Berlusconi - Scopri su Libero Magazine tutto quello che c’è da sapere su Pier Silvio Berlusconi: carriera, procedimenti giudiziari, ma anche Instagram, padre, amori e figli ... Segnala libero.it