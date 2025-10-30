Trump | inizieremo test con armi nucleari

Servizitelevideo.rai.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2.37 "Ho dato istruzioni al dipartimento della Difesa di iniziare a testare le nostre armi nucleari.Questo processo inizierà immediatamente". Così il presidente Usa,Trump ha annunciato la ripresa dei test nucleari.Annuncio fatto su Truth a pochi giorni dall'incontro con il presidente cinese Xi Jinping. "Gli Usa possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo è stato raggiunto, incluso un completo ammodernamento e rin-novamento delle armi esistenti,durantl mio primo mandato", ha scritto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

