Trump | inizieremo test con armi nucleari

2.37 "Ho dato istruzioni al dipartimento della Difesa di iniziare a testare le nostre armi nucleari.Questo processo inizierà immediatamente". Così il presidente Usa,Trump ha annunciato la ripresa dei test nucleari.Annuncio fatto su Truth a pochi giorni dall'incontro con il presidente cinese Xi Jinping. "Gli Usa possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo è stato raggiunto, incluso un completo ammodernamento e rin-novamento delle armi esistenti,durantl mio primo mandato", ha scritto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

