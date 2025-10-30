Trump-Xi sorrisi e strette di mano ma niente accordo sui dazi

Ildenaro.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 ott. (askanews) – Alla fine, le aspettative di molti rispetto all’attesissimo summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud, sono andate deluse. Il vertice non ha prodotto un accordo commerciale complessivo tra le due prime economie del mondo, come pure il numero uno americano aveva ventilato, non ha prodotto neanche un comunicato congiunto. Solo alcuni annunci parziali, come il taglio dei dazi su alcuni prodotti cinesi legati al fentanyl e aperture sui chip, e tanti sorrisi e strette di mano. Il summit si è tenuto nella base aerea di Gimhae. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

