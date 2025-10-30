Trump-Xi sorrisi e strette di mano dopo l' incontro di due ore | Il presidente Usa | Forse firmeremo un accordo

La Fed taglia i tassi di un quarto di punto: seconda riduzione consecutiva. Usa-Corea del Sud, dazi ridotti al 15% sulle auto. Trump-Xi, sorrisi e strette di mano dopo l'incontro di due ore | Il presidente Usa: "Forse firmeremo un accordo"

