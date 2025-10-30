Trump-Xi l’incontro in Corea del Sud dura meno di due ore Il presidente Usa | Un grande successo

Vertice ad alta tensione a Busan tra Donald Trump e Xi Jinping, primo faccia a faccia dal 2019. In un clima carico di aspettative, i due leader si sono incontrati nella base militare di Gimhae, nel sud della Corea, per discutere di commercio, sicurezza e geopolitica globale. Sul tavolo, oltre alla tregua nella guerra dei dazi, la situazione in Ucraina e l’equilibrio strategico nell’ Indo-Pacifico. La riunione, durata meno di due ore, è apparsa densa di contenuti più che di formalità: poche frasi pubbliche, molte trattative dietro le porte chiuse. Secondo le prime ricostruzioni, il dialogo ha avuto toni distesi ma concreti, segnando un nuovo punto d’incontro dopo anni di rivalità crescente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

