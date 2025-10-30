Trump-Xi l’incontro in Corea del Sud dura meno di due ore Il presidente Usa | Un grande successo
Vertice ad alta tensione a Busan tra Donald Trump e Xi Jinping, primo faccia a faccia dal 2019. In un clima carico di aspettative, i due leader si sono incontrati nella base militare di Gimhae, nel sud della Corea, per discutere di commercio, sicurezza e geopolitica globale. Sul tavolo, oltre alla tregua nella guerra dei dazi, la situazione in Ucraina e l’equilibrio strategico nell’ Indo-Pacifico. La riunione, durata meno di due ore, è apparsa densa di contenuti più che di formalità: poche frasi pubbliche, molte trattative dietro le porte chiuse. Secondo le prime ricostruzioni, il dialogo ha avuto toni distesi ma concreti, segnando un nuovo punto d’incontro dopo anni di rivalità crescente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
“È più bello che mai, oggi non direi di no a un uomo così intelligente” Lory Del Santo oggi rimpiange di aver "rifilato" un due di picche a Donald Trump anni fa. Come andò l'incontro tra i due Vai su Facebook
I pettegolezzi su un incontro fra Trump e Kim Jong Un silenziati da una manciata di missili. Dopo mesi di silenzio, la Corea del nord spara diversi missili a pochi giorni dal vertice Apec in Corea del sud. Di @GiuliaPompili - X Vai su X
Trump-Xi Jinping in Corea del Sud: quali sono stati i principali vertici tra i due leader - Xi Jinping in Corea del Sud: quali sono stati i principali vertici tra i due leader ... Si legge su tg24.sky.it
Trump-Xi Jinping in Corea del Sud, presidente cinese: “Usa e Cina dovrebbero essere amici" - Xi Jinping in Corea del Sud, presidente cinese: “Usa e Cina dovrebbero essere amici' ... tg24.sky.it scrive
Strette di mano e bocche cucite, concluso il vertice Trump-Xi in Corea del Sud - I presidenti di Stati Uniti e Cina si sono incontrati per la prima volta dal 2019 per cercare di scongiurare una escalation della guerra commerciale ... Secondo ilsole24ore.com