Trump-Xi Jinping incontro di due ore Il tycoon | Raggiunto accordo sulle terre rare Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina

Ilmessaggero.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump e Xi Jinping sono usciti insieme dalla sede dell'incontro in Corea del sud, tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni, secondo le immagini trasmesse dalle tv. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Donald Trump e Xi Jinping sono usciti insieme dalla sede dell'incontro in Corea del sud, tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni, secondo le immagini trasmesse dalle tv. Raggiunto accordo sulle terre rare. Dazi alla Cina ridotti al 47%.

