Trump-Xi il vertice tra i due leader porta un taglio ai dazi e la ripresa dell’export di terre rare

« Davvero un grande incontro! ». Non lascia spazio a dubbi il Presidente americano Donald Trump al termine del bilaterale con il leader cinese Xi Jinping. Il faccia a faccia, andato in scena questa notte nella città sudcoreana di Busan, è durato poco meno di due ore, e ha visto i leader delle due superpotenze globali raggiungere alcuni accordi in materia daziaria e commerciale. Imbarcandosi sull’Air Force One per fare ritorno negli Stati Uniti, Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti presenti che «su una scala da 1 a 10» l’incontro con Xi era un «12». Nel particolare, il vertice tra due Presidenti ha spaziato dal tema dei dazi alle terre rare, passando per i prodotti agricoli, il fentanyl e l’energia. 🔗 Leggi su Panorama.it

