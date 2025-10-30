Trump-Xi dettagli accordo | dazi su merci cinesi dal 57 al 47% e sul fentanyl dal 20 al 10% rinvio di un anno a controlli su esportazione terre rare

L'incontro tra Trump e Xi Jinping si è concluso con un abbassamento dei dazi e una rimozione di una serie di misure reciproche che riguardano le terre rare e le navi commerciali L'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping si è concluso senza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump-Xi, dettagli accordo: dazi su merci cinesi dal 57 al 47% e sul fentanyl dal 20 al 10%, rinvio di un anno a controlli su esportazione terre rare

