Trump riduce i dazi sulla Cina dopo l’incontro con Xi Sbloccato l’accordo sulle terre rare

Trump riduce i dazi sulla Cina. Dopo l’incontro con Xi, definito dallo stesso presidente Usa un “ successo “, le prospettive sulla guerra commerciale in corso tra i due paesi sembrano più rosee. Il colloquio, tra i più attesi dell’anno, ha portato a un accordo anche sui controlli alle esportazioni di terre rare. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Cina Xi Jinping si sono parlati per circa 90 minuti a Gyeongju, in Corea del Sud, e dovrebbero firmare l’intesa “ molto presto “. “Sarà un accordo per un anno ma lo estenderemo”, ha specificato il Tycoon. I dazi sui prodotti cinesi scenderanno dall’attuale 57% al 47%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump riduce i dazi sulla Cina dopo l’incontro con Xi. Sbloccato l’accordo sulle terre rare

