Trump ordina test di lancio delle armi nucleari Usa La Cina | Mina gli equilibri mondiali Il Cremlino | Pronti a agire di conseguenza – Il video

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nella notte tra mercoledì e giovedì di aver dato istruzioni al Pentagono di avviare «immediatamente» test di lancio delle armi nucleari Usa. Un annuncio senza precedenti anche per i minacciosi standard del tycoon, che ha colto di sorpresa le principali potenze mondiali. Anche perché Trump lo ha legato esplicitamente alle presunte mosse analoghe di Russia e Cina e lo ha postato sul suo social Truth poco prima di incontrare il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud (che lo ha accolto, chissà se anche per questo, col volto tirato e tono gelido). 🔗 Leggi su Open.online