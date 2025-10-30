trump minaccia hamas e fa tirare il freno a netanyahu dopo i raid israeliani a gaza riparte la tregua

Dopo i brutali raid di Israele, lanciati in risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hamas e costati oltre 100 vittime palestinesi, tra cui 35 minorenni, (l’ultimo ieri pomeriggio), alzi la mano chi non ha creduto che la fragile tregua fosse ormai un lontano ricordo. Fortunatamente, nonostante questa nuova ondata di violenza che è tornata a insanguinare la Striscia di Gaza, a riportare la calma ci ha pensato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che — parlando con i giornalisti dall’interno dell’Air Force One — ha assicurato che “nessuno metterà a repentaglio il cessate il fuoco”, che resta e resterà valido. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

