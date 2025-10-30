Trump minaccia Hamas e fa tirare il freno a Netanyahu Dopo i raid israeliani a Gaza riparte la tregua
Dopo i brutali raid di Israele, lanciati in risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hamas e costati oltre 100 vittime palestinesi, tra cui 35 minorenni, (l’ultimo ieri pomeriggio), alzi la mano chi non ha creduto che la fragile tregua fosse ormai un lontano ricordo. Fortunatamente, nonostante questa nuova ondata di violenza che è tornata a insanguinare la Striscia di Gaza, a riportare la calma ci ha pensato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che — parlando con i giornalisti dall’interno dell’Air Force One — ha assicurato che “nessuno metterà a repentaglio il cessate il fuoco”, che resta e resterà valido. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Fuoco su Gaza. Città ucraine contese. Trump minaccia il Venezuela - X Vai su X
Ieri Scott #Bessent, il segretario al Tesoro statunitense, ha dichiarato che la minaccia di Trump su nuovi #dazi aggiuntivi del 100% alla #Cina potrebbe essere rientrata. È il risultato di un nuovo giro di intensi negoziati, che a sua volta è arrivato solo dopo che l Vai su Facebook
Trump minaccia Hamas e fa tirare il freno a Netanyahu. Dopo i raid israeliani, a Gaza riparte la tregua - Dopo i raid israeliani, nella Striscia di Gaza riparte la tregua ... Scrive lanotiziagiornale.it
Trump minaccia Hamas: “Restituite i cadaveri degli ostaggi e deponete le armi o vi uccideremo” - Donald Trump accusa Hamas di non voler tenere fede agli accordi e fa infuriare il mondo arabo che lo costringe a ritrattare ... Secondo lanotiziagiornale.it
Gaza, news in diretta. Nuovo raid israeliano sul nord di Gaza: “Colpita minaccia imminente”. Trump: “cessate il fuoco non è a repentaglio” - Le ultime notizie in diretta da Gaza: decine di morti negli attacchi delle Idf avvenuti durante la notte su ordine di Netanyahu ... Scrive fanpage.it