Trump | L' incontro con Xi un grande successo – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 30 ottobre 2025 "È stato un grande onore. Voglio dire, è un leader eccezionale di un Paese molto potente e gli nutro grande rispetto e apprezziamo il fatto che sia venuto a questo incontro. Grazie mille. Abbiamo avuto una conversazione molto piacevole", lo ha detto Trump a bordo dell'Air Force One. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

