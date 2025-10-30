Il presidente Usa Donald Trump ha comunicato l’intenzione di riprendere i test delle armi nucleari statunitensi. “Gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese”, obiettivo che “compreso un completo aggiornamento e rinnovamento delle armi esistenti”, è stato raggiunto “durante il mio primo mandato”, ha scritto Trump in un post pubblicato su ‘Truth’ prima dell ‘incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Busan. “A causa dell’enorme potere distruttivo, odiavo l’idea farlo, ma non avevo scelta! La Russia è al secondo posto e la Cina è al terzo, ma entro cinque anni raggiungerà i primi due”, ha sottolineato il tycoon, affermando che “a causa dei programmi di test condotti da altri Paesi, ho dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di avviare i test sulle nostre armi nucleari su base paritaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump: “Inizieremo a testare armi nucleari”