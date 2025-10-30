Trump ha ordinato al Dipartimento della Difesa di riprendere i test nucleari | erano stati interrotti trentatré anni fa

Donald Trump ha ordinato al Dipartimento della Difesa di effettuare al più presto nuovi test nucleari; l’ultimo risale al 1992, trentatré anni fa. Il presidente ha motivato la sua scelta sostenendo che anche Cina e Russia stiano operando attivamente nel settore, e che gli Stati Uniti debbano necessariamente adeguarsi a ciò che stanno facendo gli altri due Paesi, per tenersi pronti. Le sue affermazioni, in realtà, sono fuorvianti: di recente, la Russia ha infatti testato un missile e un siluro a propulsione nucleare, ma i test veri e propri sono fermi dal 1990. La Cina, invece, è ferma dal 1996. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

