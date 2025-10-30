trump ha annunciato che gli stati uniti torneranno a testare armi nucleari

Donald per la prima volta in 33 anni. In un post su Truth Social, il presidente americano ha scritto: «A causa dei programmi di test di altri Paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari per ristabilire la parità. Quel processo inizierà immediatamente». Il messaggio è arrivato meno di un’ora prima dell’incontro con il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud, il primo tra i due dal 2019. Gli Stati Uniti non fanno un test atomico dal 1992, quando il presidente George H. W. 🔗 Leggi su Lettera43.it

