Trump ha annunciato che gli Stati Uniti torneranno a testare armi nucleari
Donald per la prima volta in 33 anni. In un post su Truth Social, il presidente americano ha scritto: «A causa dei programmi di test di altri Paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari per ristabilire la parità. Quel processo inizierà immediatamente». Il messaggio è arrivato meno di un’ora prima dell’incontro con il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud, il primo tra i due dal 2019. Gli Stati Uniti non fanno un test atomico dal 1992, quando il presidente George H. W. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Perché Trump ha annunciato l'intenzione di attaccare i narcotrafficanti anche sul suolo venezuelano? E che cosa comporta questo, visto che per il presidente Usa è lo stesso leader venezuelano Maduro a guidare i narcos? La strategia del tycoon - e cosa c'en - facebook.com Vai su Facebook
Trump ha ricondiviso sul suo social Truth un video (di @LynneBP_294) in cui si sostiene che Giorgia Meloni: - ha deciso di ignorare l’Ue e trattare direttamente con gli Stati Uniti sui dazi - ha annunciato privatamente a Trump di voler tagliare gli aiuti all’Ucraina - X Vai su X
Usa, l'annuncio di Trump: "Riprenderemo i test sulle armi nucleari" - In un post pubblicato su Truth da Gyeongju, in Corea del Sud, prima del suo incontro con il leader cinese Xi Jinping, il tycoon ha scritto: "Dal momento che altri Paesi hanno programmi per testare (le ... Riporta tg24.sky.it
Trump annuncia la ripresa dei test nucleari Usa - Prima dell'incontro, sul suo social Truth il presidente Usa ha annunciato l'ordine di una ripresa immediata dei test delle armi nucleari. msn.com scrive
Stati Uniti, la svolta epocale sui test sulle armi nucleari: è la prima volta in 30 anni - Per la prima volta in 30 anni, Donald Trump ha minacciato di iniziare a testare le armi nucleari statunitensi in risposta alle azioni dei paesi rivali. Segnala msn.com