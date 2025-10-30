Trump | Gli Usa inizieranno a testare le armi nucleari

Con un messaggio pubblicato sulla piattaforma “Truth”, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato l’intenzione di riprendere i test sulle armi nucleari. Un annuncio che segna una svolta significativa nella politica di difesa americana e che potrebbe avere conseguenze rilevanti sui delicati equilibri geopolitici globali. Leggi anche: Trump alza la posta: “Niente tempo da perdere con Putin” Secondo quanto affermato da Trump, gli Stati Uniti detengono “più armi nucleari di qualsiasi altro Paese” e, grazie a un “completo aggiornamento e rinnovamento delle armi esistenti”, l’obiettivo di potenziamento dell’arsenale sarebbe stato raggiunto “durante il mio primo mandato”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

