Trump | ‘Gli Usa inizieranno a testare armi nucleari’

“Ho dato istruzioni al dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari. Questo processo inizierà immediatamente”. Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: ‘Gli Usa inizieranno a testare armi nucleari’

