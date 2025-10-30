Trump e Xi tregua commerciale dopo due ore di incontro Lavoreremo insieme per l' Ucraina

È durato poco meno di due ore il faccia a faccia fra Donald Trump e Xi Jinping a Busan, in Corea del sud. Per il presidente Usa è stato "un grande successo: su una scala da 1 a 10, l'incontro con Xi è stato 12. Con Xi - ha aggiunto Trump - abbiamo raggiunto un accordo sulle terre rare". Trump ha poi reso noto che i dazi sui prodotti cinesi verranno ridotti al 47%, rispetto all'attuale 57%, e che andrà in Cina il prossimo aprile e che il suo omologo renderà la visita qualche tempo dopo, in Florida o a Washington. "Abbiamo un accordo - fa sapere Trump a bordo dell'Air Force One che lo riporta a casa -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump e Xi, tregua commerciale dopo due ore di incontro. "Lavoreremo insieme per l'Ucraina"

