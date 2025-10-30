Trump e Xi strette di mano e accordi su dazi e terre rare Ma il tycoon poco prima | Ripresa immediata dei test nucleari

Roma, 30 ottobre 2025 - L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping è stato "un grande successo", così l'ha definito il presidente degli Stati Uniti. Il tycoon, dopo due ore di faccia a faccia con il presidente cinese a Busan, Corea del Sud, è uscito soddisfatto con in mano un accordo sui controlli alle esportazioni di terre rare. I due leader si sono stretti la mano in un clima sereno, e hanno poi discusso e confermato l'accordo raggiunto nei giorni scorsi dai negoziatori. Riguardo ai dazi, uno dei punti che alimentavano le tensioni commercial i, Trump ha annunciato la riduzione sulle merci cinesi dal 57% al 47% e di quelli legati al fentanyl dal 20% al 10%, ottenendo però in cambi o l'impegno di Xi nella guerra al traffico di questo stupefacente che ha fatto molte vittime negli Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump e Xi, strette di mano e accordi su dazi e terre rare. Ma il tycoon poco prima: “Ripresa immediata dei test nucleari”

