Trump e Xi pace fatta | l' incontro tra i due leader e l' accordo su dazi e terre rare

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader delle due superpotenze allo stesso tavolo. Per parlare di affari e risorse minerarie, ma anche per fare il punto sui difficili negoziati in Ucraina. Donald Trump e Xi Jinping si sono visti a Busan, in Corea del Sud. Il bilaterale, durato circa un'ora e mezza, è stato definito "un grande. 🔗 Leggi su Today.it

