Trump e Xi Jinping si salutano con una stretta di mano dopo l' incontro in Corea del Sud

(Agenzia Vista) Corea de Sud, 30 ottobre 2025 La sdtretta di mano tra Trump e Xi Jinping dopo il loro storico incontro in che si è tenuto in Corea del Sud. WhiteHuose Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump e Xi Jinping si salutano con una stretta di mano dopo l'incontro in Corea del Sud

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per la prima volta in 30 anni, Donald Trump ha minacciato di iniziare a testare le armi nucleari statunitensi in risposta alle azioni dei paesi rivali. Un annuncio arrivato pochi istanti prima del suo incontro con il leader cinese Xi Jinping. Trump in un post su Truth - facebook.com Vai su Facebook

Stabilità e calma. Così Pechino racconta il vertice tra Xi Jinping e Trump - X Vai su X

Trump e Xi Jinping si salutano con una stretta di mano dopo l'incontro in Corea del Sud - (Agenzia Vista) Corea de Sud, 30 ottobre 2025 La sdtretta di mano tra Trump e Xi Jinping dopo il loro storico incontro in che si è tenuto in Corea del Sud. la7.it scrive

Usa-Cina, le immagini della calorosa stretta di mano tra Trump e Xi Jinping - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping si salutano dopo l'incontro avuto nella città sudcoreana di Busan. Da msn.com

Trump incontra Xi Jinping: “Vertice da 12 su 10” - Dazi americani ridotti e niente stretta cinese sull'export delle terre rare, Trump: "Presto la firma di un'intesa, ad Aprile andrò a Pechino". Da corrierenazionale.it