Trump e Xi Jinping due ore di colloquio

Dopo sei anni di tensioni riparte il dialogo tra Stati Uniti e Cina. Per Donald Trump il vertice in Corea del Sud con Xi Jinping è stato “un grande successo”. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump e Xi Jinping, due ore di colloquio

