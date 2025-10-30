Trump e Xi Jinping c' è l' accordo | dai dazi all' Ucraina il patto Usa-Cina
Accordo in vista tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano e quello cinese si sono incontrati per un paio d'ore in Corea del Nord e da ambo i lati filtra un deciso ottimismo. Il vertice si è incentrato su questioni economico-finanziarie, ma anche strategiche. E promette di avere ripercussioni anche sull'Europa. Stati Uniti e Cina "lavoreranno insieme" sulla guerra in Ucraina, ha infatti annunciato Trump prima di tornare negli Stati Uniti. Parlando a bordo dell'Air Force One, il capo della Casa Bianca avrebbe anche affermato che i dazi statunitensi sulla Cina saranno ridotti dal 57% al 47%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Sky tg24. . Il figlio dell’editore e attivista pro democrazia di Hong Kong denuncia ai nostri microfoni le condizioni di detenzione del padre, da quasi cinque anni in isolamento. Alla vigilia dell’incontro tra Trump e Xi Jinping, chiede un intervento per salvarne la vi Vai su Facebook
Stabilità e calma. Così Pechino racconta il vertice tra Xi Jinping e Trump - X Vai su X
Trump-Xi Jinping, incontro di due ore. Il tycoon: «Accordo sulle terre rare. Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina» - «Un grande successo, su una scala da 1 a 10, l'incontro con Xi è stato 12»: Donald Trump conclude soddisfatto il suo tour asiatico, dopo l'incontro di due ore con ... ilgazzettino.it scrive
Trump-Xi, le notizie sul vertice in diretta. Il tycoon: «Raggiuto un accordo sulle terre rare». Reuters: il presidente Usa andrà in aprile in Cina - Stretta di mano fra Donald Trump e Xi Jinping e foto di rito prima del loro incontro in Corea del Sud. corriere.it scrive
Trump-Xi Jinping, incontro di due ore. Il tycoon: «Raggiunto accordo sulle terre rare. Lavoreremo insieme sulla guerra in Ucraina» - Donald Trump e Xi Jinping sono usciti insieme dalla sede dell'incontro in Corea del sud, tra sorrisi e strette di mano, apparentemente senza tensioni, secondo le immagini trasmesse dalle ... Segnala msn.com