Accordo in vista tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano e quello cinese si sono incontrati per un paio d'ore in Corea del Nord e da ambo i lati filtra un deciso ottimismo. Il vertice si è incentrato su questioni economico-finanziarie, ma anche strategiche. E promette di avere ripercussioni anche sull'Europa. Stati Uniti e Cina "lavoreranno insieme" sulla guerra in Ucraina, ha infatti annunciato Trump prima di tornare negli Stati Uniti. Parlando a bordo dell'Air Force One, il capo della Casa Bianca avrebbe anche affermato che i dazi statunitensi sulla Cina saranno ridotti dal 57% al 47%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump e Xi Jinping, "c'è l'accordo": dai dazi all'Ucraina, il patto Usa-Cina