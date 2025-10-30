Trump e Xi Jinping c' è l' accordo | dai dazi all' Ucraina il patto Usa-Cina

Accordo in vista tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano e quello cinese si sono incontrati per un paio d'ore in Corea del Nord e da ambo i lati filtra un deciso ottimismo. Il vertice si è incentrato su questioni economico-finanziarie, ma anche strategiche. E promette di avere ripercussioni anche sull'Europa. Stati Uniti e Cina "lavoreranno insieme" sulla guerra in Ucraina, ha infatti annunciato Trump prima di tornare negli Stati Uniti.  Parlando a bordo dell'Air Force One, il capo della Casa Bianca avrebbe anche affermato che i dazi statunitensi sulla Cina saranno ridotti dal 57% al 47%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

