Trump e Xi in Corea del Sud tra sorrisi e pacche sulle spalle | dopo mesi di muro contro muro arriva il disgelo storico tra Washington e Pechino
Un incontro definito “un successo da 12 su 10”. Così Donald Trump ha commentato il faccia a faccia con Xi Jinping in Corea del Sud, il primo dopo sei anni di relazioni sempre più tese tra Stati Uniti e Cina. L’atmosfera è apparsa insolitamente distesa, tra sorrisi e strette di mano, nonostante il presidente americano avesse riacceso le tensioni poche ore prima, annunciando su Truth Social la ripresa dei test nucleari dopo oltre trent’anni di stop. . L’appuntamento di Seul ha però segnato un passo avanti nel riavvicinamento tra le due superpotenze. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
