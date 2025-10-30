Trump e Xi giocano una partita a scacchi globale mentre Merz trema

Lidentita.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il due leader puntano a passare all'incasso politico con tempi diversi, in base alle rispettive agende nazionali L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

trump e xi giocano una partita a scacchi globale mentre merz trema

© Lidentita.it - Trump e Xi giocano una partita a scacchi globale mentre Merz trema

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trump xi giocano partitaUsa-Cina Trump, con Xi raggiunto accordo su terre rare, dazi Cina al 47% - È durato meno di due ore l'atteso incontro fra Donald Trump e Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud. Scrive bluewin.ch

trump xi giocano partitaIncontro con Xi, per Trump 'è un grande successo' - L'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del sud è finito dopo meno di due ore. Scrive altoadige.it

trump xi giocano partitaOra gli Usa giocano la partita sudamericana - Portaerei davanti al Venezuela e 40 miliardi all’Argentina di Milei per arginare Maduro e la Cina ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Xi Giocano Partita