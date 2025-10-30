Trump e Xi giocano una partita a scacchi globale mentre Merz trema

Il due leader puntano a passare all'incasso politico con tempi diversi, in base alle rispettive agende nazionali L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump e Xi giocano una partita a scacchi globale mentre Merz trema

Donald Trump, parlando dei test del missile Burevestnik in Russia, ha dichiarato che "loro non giocano con noi e noi non giochiamo con loro." E con questa, si parte per una nuova settimana, buon lavoro a tutti? CNP / AdMedia / Global Look Press Vai su Facebook

"Ci sono tante componenti che giocano in favore della scelta di #Budapest come luogo di incontro tra #Trump e #Putin. Ci sono delle chiare ragioni pratiche ma nella politica internazionale anche il simbolosimo ha molto valore" dice @Gianluca_1967 - X Vai su X

Usa-Cina Trump, con Xi raggiunto accordo su terre rare, dazi Cina al 47% - È durato meno di due ore l'atteso incontro fra Donald Trump e Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud. Scrive bluewin.ch

Incontro con Xi, per Trump 'è un grande successo' - L'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del sud è finito dopo meno di due ore. Scrive altoadige.it

Ora gli Usa giocano la partita sudamericana - Portaerei davanti al Venezuela e 40 miliardi all’Argentina di Milei per arginare Maduro e la Cina ... Come scrive corriere.it