Trump e Xi gelo sui test nucleari prima dell' incontro

E' durato un paio d'ore l'incontro fra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping in Corea del Sud. Trump ha detto che su una scala da 1 a 10, valuterebbe il suo incontro con Xi Jinping con un 12. "L'intera relazione è molto, molto importante", ha affermato. Trump ha spiegato a bordo dell'aereo che Usa e Cina sono vicinissime alla firma di un accordo commerciale. La questione relativa alle forniture di terre rare della Cina è stata risolta e si prevede che Pechino rimuova alcune delle restrizioni all'esportazione che hanno portato a tensioni tra Pechino e Washington. "Tutte le terre rare sono state colonizzate, e questo vale per il mondo", ha detto ai giornalisti dopo aver incontrato il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump e Xi, gelo sui test nucleari prima dell'incontro

