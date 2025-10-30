Trump e Xi due ore faccia a faccia Commercio nucleare terre rare | cosa hanno deciso
È durato un paio d'ore l'incontro fra il presidente USA Donald Trump e quello cinese Xi Jinping in Corea del Sud. Trump ha poi detto che, su una scala da 1 a 10, valuterebbe il suo incontro con Xi Jinping con un 12. “L'intera relazione è molto, molto importante”, ha affermato. Trump ha spiegato, a bordo dell'aereo, che USA e Cina sono vicinissime alla firma di un accordo commerciale. La questione relativa alle forniture di terre rare della Cina è stata risolta e si prevede che Pechino rimuova alcune delle restrizioni all'esportazione che hanno portato a tensioni tra Pechino e Washington. “Tutte le terre rare sono state colonizzate, e questo vale per il mondo”, ha detto ai giornalisti dopo aver incontrato il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Iltempo.it
