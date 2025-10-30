Trump e Xi aprono una via | Accordo commerciale vicino

Da 1 a 10? “Voto: 12”. Donald Trump è raggiante dopo l’incontro con Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice dell’Asia-Pacific Economic Community (Apec). “Un accordo commerciale è vicino”, ha detto il presidente americano dopo la fine dell’incontro di due ore con l’omologo cinese. Secondo il New York Times, l’amministrazione ritiene che ” non ci siano molti ostacoli rimasti. Trump ha aggiunto che l’accordo rimarrà in vigore per almeno un anno. Un collaboratore ha affermato che Trump e Xi hanno concordato che la Cina non imporrà i controlli proposti sulle terre rare “, dopo settimane in cui gli Usa stavano cercando accordi per ottenere fornitori alternativi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump e Xi aprono una via: “Accordo commerciale vicino”

