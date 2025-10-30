Trump e la mossa sul Venezuela | la vera partita è con la Cina

Aumentano le fibrillazioni tra Washington e Caracas. Domenica, il cacciatorpediniere Uss Gravely ha attraccato nella capitale di Trinidad e Tobago. Ufficialmente, l’arrivo della nave era legato all’avvio di alcune esercitazioni finalizzate, secondo le parole dell’incaricata d’affari dell’ambasciata statunitense Jenifer Neidhart de Ortiz, ad “affrontare minacce comuni come la criminalità transnazionale e a rafforzare la resilienza attraverso la formazione, le missioni umanitarie e gli sforzi per la sicurezza”. Il governo di Caracas, dal canto suo, ha parlato di “grave minaccia”, accusando Washington di aver condotto una “provocazione ostile” nei confronti del Venezuela. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump e la mossa sul Venezuela: la vera partita è con la Cina

