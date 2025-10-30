Trump e il Nobel per la Pace

Ci sono cose nella vita che non si possono comprare neppure avendo a disposizione una montagna di soldi, ma si possono solo conquistare con cuore, passione e impegno. Che cosa? L’amicizia vera, l’amore vero, ma anche. il Premio Nobel per la Pace. Settimana scorsa l’edizione 2025 del Nobel è stata vinta da María Corina . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Trump e il Nobel per la Pace

Altre letture consigliate

Trump vincerà il Premio Nobel per la Pace solo quando riuscirà a bloccare la guerra della tifoseria del Lecce contro Antonio Conte. Eccebbete…. - facebook.com Vai su Facebook

“Nobel a Trump, Ambrogino alla Flotilla e altri deliri pacifinti”: il mio podcast su @repubblica. - X Vai su X

Giappone, Takaichi sosterrà la candidatura di Trump al Nobel per la pace - Prima della riunione a porte chiuse, la “lady di ferro” si è complimentata con il tycoon per la mediazione che ha portato alla fine del conflitto tra Thailandia e Cambogia e per i risultati ottenuti i ... Segnala tg24.sky.it

La pemier giapponese Sanae Takaich sosterrà Trump per il Nobel della pace - La premier giapponese Sanae Takaichi darà il suo endorsement al presidente americano Donald Trump per il premio Nobel per la Pace. Secondo rainews.it

Casa Bianca conferma: Takaichi sosterrà Trump per Nobel pace - La premier giapponese Sanae Takaichi ha dichiarato che intende raccomandare il presidente americano Donald Trump per il premio Nobel per la pace: lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karoline Le ... Secondo ansa.it