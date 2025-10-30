Trump dopo la ‘svolta’ di Bill Gates | Ho vinto guerra contro bufala del cambiamento climatico

(Adnkronos) – Il presidente Usa dopo le affermazioni del miliardario filantropo che ha minimizzato l’allarmismo sul climate change: “Ci è voluto coraggio per farlo, e per questo gli siamo tutti grati”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche questi approfondimenti

L'annuncio di Trump è arrivato dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il suo Paese ha testato con successo il missile da crociera Burevestnik a propulsione nucleare - facebook.com Vai su Facebook

#Putin chiama, #Trump risponde. Ma dopo il fiasco di Anchorage il leader Usa è più guardingo #Ucraina #Zelensky #guerra #Russia #America - X Vai su X

Attentatore di Trump tenta il suicidio dopo la condanna. Rischia l'ergastolo - Ha tentato il suicidio Ryan Routh, l'uomo che ha tentato di assassinare Donald Trump in un campo da golf in Florida nel settembre del 2024. Come scrive ilgiornale.it

Attentatore di Trump prova a suicidarsi in aula dopo la condanna. Fermato dalle autorità - Ryan Routh, l'uomo che ha tentato di assassinare Donald Trump nel suo golf club in Florida un anno fa, ha tentato di pugnalarsi al collo con una penna dopo essere stato condannato per tutte le accuse. Riporta corriere.it

Ostaggi liberi dopo 738 giorni. Trump: 'un'alba storica' - La notte tra domenica e lunedì è passata insonne, le luci negli appartamenti di Tel Aviv sono rimaste accese, ogni tanto una musica, la voce di una notiziario, gruppetti per strada. Lo riporta ansa.it