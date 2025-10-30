Trump choc | Ho ordinato al Pentagono di riprendere immediatamente i test nucleari Le critiche di Cina e Russia

Roma, 30 ottobre 2025 - Donald Trump, poco prima di incontrare il presidente cinese Xi Jinping, ha fatto un annuncio choc: gli Stati Uniti riprenderanno i test nucleari. Un dichiarazione che mette fine a 33 anni di moratoria internazionale sugli esperimenti atomici. Su Truth il numero uno della Casa Bianca, mentre era in volo sul Marine One diretto all'incontro con il presidente cinese in Corea del Sud, ha reso noto di aver incaricato il Pentagono d i una ripresa immediata, chiarendo che era una decisione dettata dalla necessità di "testare l'arsenale nucleare su basi pari con le altre potenze", vedi Cina e Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump choc: “Ho ordinato al Pentagono di riprendere immediatamente i test nucleari”. Le critiche di Cina e Russia

