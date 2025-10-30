Trump choc | Ho ordinato al Pentagono di riprendere immediatamente i test nucleari Le critiche di Cina e Russia

Quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 ottobre 2025 - Donald Trump, poco prima di incontrare il presidente cinese Xi Jinping, ha fatto un annuncio choc: gli Stati Uniti riprenderanno i test nucleari. Un dichiarazione che mette fine a 33 anni di moratoria internazionale sugli esperimenti atomici. Su Truth il numero uno della Casa Bianca, mentre era in volo sul Marine One diretto all'incontro con il presidente cinese in Corea del Sud, ha reso noto di aver incaricato il Pentagono d i una ripresa immediata,  chiarendo che era una decisione dettata dalla necessità di "testare l'arsenale nucleare su basi pari con le altre potenze", vedi Cina e Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trump choc ho ordinato al pentagono di riprendere immediatamente i test nucleari le critiche di cina e russia

© Quotidiano.net - Trump choc: “Ho ordinato al Pentagono di riprendere immediatamente i test nucleari”. Le critiche di Cina e Russia

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump choc ho ordinatoTrump choc: “Ho ordinato al Pentagono di riprendere immediatamente i test nucleari”. Le critiche di Cina e Russia - Pechino invita a rispettarla, mentre il Cremlino chiarisce: il test del Burevestnik non era nucleare. Scrive quotidiano.net

trump choc ho ordinatoTrump e Xi, strette di mano e accordi su dazi e terre rare con la Cina. Ma il tycoon pensa a Putin: “Ripresa immediata dei test nucleari” - Per l’inquilino della Casa Bianca l’incontro con il presidente cinese è stato “un grande successo”. Riporta quotidiano.net

Trump ha detto di aver ordinato lo spostamento di due sottomarini nucleari - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto sul social Truth di aver ordinato a due sottomarini a propulsione nucleare di andare «nelle regioni appropriate» durante uno scambio di accuse ... Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Choc Ho Ordinato