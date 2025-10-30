Trump annuncia la ripresa dei test nucleari | Non avevamo scelta
Dopo oltre trent’anni di moratoria, gli Stati Uniti torneranno a testare le proprie armi nucleari. Lo ha annunciato Donald Trump, spiegando che la decisione è stata presa “perché altri Paesi lo stanno già facendo”. “Ho dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari. Questo processo inizierà immediatamente”, ha dichiarato il presidente americano su Truth, confermando che i siti destinati alle sperimentazioni saranno individuati nei prossimi mesi. Trump ha rivendicato il primato nucleare statunitense, ricordando che “gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese” e che durante il suo primo mandato è stato completato “un ammodernamento totale dell’arsenale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
