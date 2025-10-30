Trump annuncia la ripresa dei test nucleari negli Stati Uniti | Ho ordinato di iniziare subito

Dayitalianews.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 30 anni di stop, Washington valuta nuovi test atomici. Dopo oltre tre decenni di sospensione, gli Stati Uniti potrebbero tornare a condurre test nucleari. L'annuncio, che ha il sapore di una minaccia geopolitica, arriva direttamente dal presidente Donald Trump, a poche ore dal suo incontro con il leader cinese Xi Jinping. "Ho ordinato di testare le armi nucleari americane". Trump ha reso noto di aver ordinato al Dipartimento della Difesa di avviare nuovi test nucleari, spiegando su Truth Social: " A causa dei programmi di test di altri Paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi su base paritaria ".

