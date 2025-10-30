Trump annuncia la ripresa dei test nucleari dopo più di 30 anni | Rispondiamo agli altri Paesi
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’avvio di test di nuove armi nucleari. Trump ha motivato la decisione affermando sia una risposta a quanto stanno facendo gli altri Paesi. “Dal momento che altri Paesi hanno programmi per testare (le armi), ho dato istruzioni al dipartimento della Guerra perché testino le nostre armi nucleari su eguali basi. Questo processo inizierà immediatamente “, ha scritto il tycoon sul suo social Truth. L’ordine comporterebbe la ripresa delle sperimentazioni dopo 33 anni. Trump ha ricordato che “gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
