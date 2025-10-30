Trump | abbiamo l' esercito più forte del mondo ; può darsi ma non più forte di quello di Cina Russia e brics insieme

Donald Trump fa i conti senza l'oste Recentemente, Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo, l'attuale presidente della civiltà del dollaro, ha dichiarato con una buona dose di protervia che gli Stati Uniti d'America hanno l'esercito più forte del mondo. Può essere che sia com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

